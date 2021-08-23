Кальяри, Италия, 23 августа, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Лидеры двух правых партий Италии, Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини, в понедельник, 23 августа, провели встречу на вилле Берлускони на острове Сардиния.

paz.ca Сильвио Берлускони

Формально главным вопросом для обсуждения было возможное создание «федерации правых партий», но поскольку во встрече не принимала участие лидер крупнейшей из таких партий — Джорджа Мелони, то наблюдатели предполагают, что Сальвини и Берлускони обсуждали потенциальное сотрудничество по другим вопросам.

Одним из таких вопросов могут стать выборы президента Италии. Формального главу государству выбирает парламент, полномочия Серджо Маттареллы закончатся менее чем через полгода. По мнению ряда наблюдателей, 85-летний Берлускони рассматривает такую возможность продолжения своей политической карьеры.