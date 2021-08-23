Минск, , 22:23 — REGNUM К году колонии приговорили 22-летнего жителя белорусского города Гомеля, грузчика Сергея Балахонова за размещение в своём плейлисте в соцсети «Вконтакте» одной песни — «Лукашенко, уходи». На процессе выяснилось, что песню эту государственные «эксперты» признали оскорбительной для Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В отношении гомельчанина возбудили уголовное дело по статье 368 УК Белоруссии («оскорбление президента Республики Беларусь»). По ней предусмотрено лишение свободы на срок до четырёх лет.

Свидетелем на процессе выступил милиционер, который выявил якобы оскорбляющую Лукашенко песню среди более тысячи в плейлисте молодого грузчика. Мнение самого Лукашенко по этому вопросу не известно. При этом периодически сограждане удостаиваются от него оскорблений («мерзавцы», «проститутки», «овцы», «наркоманы», «нацисты», «бандюганы» и так далее).

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Государственные «эксперты», компетенции которых ничем не подтверждены, выразили солидарность с мнением «правоохранителя». Судебное разбирательство в итоге завершилось обвинительным приговором.

Сергея Балахонова приговорили к году лишения свободы в колонии усиленного режима. Его взяли под стражу в зале суда. Дома у него осталась беременная жена.

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