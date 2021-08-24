Вашингтон, 24 августа, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Офицер полиции Капитолия США, который 6 января во время протестов застрелил сторонницу Трампа Эшли Бэббит, не будет привлечен к ответственности, сообщает 23 августа USA Today,

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«Полиция Капитолия США определила, что поведение офицера было законным и соответствовало политике департамента, согласно которой офицер может применить смертоносную силу только в том случае, если он обоснованно считает, что это необходимо для защиты человеческой жизни, включая жизнь самого офицера, или для защиты любого лица, которому непосредственно угрожает серьезная физическая травма», — говорится в заявлении департамента.

В департаменте также отказались называть имя офицера, сославшись на соображения безопасности.

Такое решение контрастирует с недавним осуждением полицейского Дерека Шовина, которого посадили в тюрьму на 22,5 года за непреднамеренное убийство афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. Многим такой исход показался несправедливым.