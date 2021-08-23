Бирмингем, Великобритания, 23 августа, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Британская ньюй-вейв-группа Duran Duran объявила о двух специальных шоу по случаю возвращения домой в Бирмингем в следующем месяце. Об этом группа объявила в своих социальных сетях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

https://www.instagram.com/p/CS6OtyTNT5-/

Концерты состоятся 14 и 15 сентября в Institute O2 в Бирмингеме в преддверии выхода их предстоящего нового альбома «Future Past» 22 октября.

На предстоящем альбоме группы будет 12 треков, и в нем примут участие такие музыканты, как Грэм Коксон из Blur, давний пианист Дэвида Боуи Майк Гарсон и исполнительница Lykke Li.