Москва, , 22:09 — REGNUM Переговоры в рамках Совета коллективной безопасности ОДКБ по афганской теме обсудили в ходе телефонной беседы 23 августа президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе Кремля.

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

«Президенты обменялись мнениями по итогам сегодняшнего внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ходе переговоров Путин и Лукашенко также обсудили начавшиеся совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2021».

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