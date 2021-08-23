Москва, 23 августа, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Телеведущий Руслан Осташко и его девушка, 23-летняя модель Татьяна Попова, поженились. Об этом журналист сообщил в своём Instagram-аккаунте 23 августа.

Скриншот с YouTube Ведущий Руслан Осташко

https://www.instagram.com/p/CS5PvupDebH/

По словам Осташко, церемония бракосочетания состоялась ещё 21 августа 2021 года. Пару уже поздравила телеведущая Екатерина Стриженова, пожелав им «любви и терпения».

ИА REGNUM напоминает, что с января 2021 года 42-летний Руслан Осташко является ведущим программы «Время покажет» на Первом канале. Он трижды был женат, воспитывает сына от второго брака.