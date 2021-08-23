Тюмень, 23 августа, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Две юные жительницы тюменского города Ялуторовска, которые ушли из дома 22 августа, были найдены. Об этом сообщает отряд поисковиков «Белая сова» в своём паблике в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Сёстры 14 и 15 лет нашлись в течении суток. В пресс-службе областного УМВД России по Тюменской области сообщают, что девочки были доставлены в отдел полиции, противоправных действий в отношении них никто не совершал.

На данный момент полицейские устанавливают обстоятельства их ухода из дома.