Лион, Франция, 23 августа, 2021, 21:51 — ИА Регнум. 23 августа «Ливерпуль» объявил о трансфере 29-летнего флангового нападающего сборной Швейцарии Джердана Шакири в «Лион» за 6 миллионов евро. Соглашение Шакири с французским клубом рассчитано на три года до конца сезона 2023/24.

(сс) SebStanbury Джердан Шакири

В прошедшем сезоне Джердан Шакири принял участие в четырнадцати турах Английской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился лишь двумя результативными передачами. В составе сборной Швейцарии на Чемпионате Европы 2020 нападающий набрал 4 (3+1) очка по системе гол+пас в пяти матчах.

В текущее летнее трансферное окно «Лион» покинул лидер сборной Нидерландов Мемфис Депай, перешедший в каталонскую «Барселону» на правах свободного агента.