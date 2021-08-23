Волгоград, 23 августа, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Несколько жилых домов получили повреждения из-за сильного ветра в Ольховском районе Волгоградской области вечером 23 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Pixabay.com Ураган

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

Как уточняется, около 18:20 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение о том, что ветром частично повреждены крыши нескольких домовладений. Порывы ветра достигали 16 м/с. Погибших и пострадавших нет.

Волгоградский гидрометеоцентр ранее предупредил, что 21−23 августа в отдельных районах Волгоградской области прогнозируются ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.