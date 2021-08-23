Москва, , 21:48 — REGNUM Соглашение о военно-техническом сотрудничестве России и Саудовской Аравии подписано на полях форума «Армия-2021». Его подписали министр обороны России Сергей Шойгу и заместитель министра обороны Саудовской Аравии Xалед бен Салман Аль-Сауд.

Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман Kremlin.ru

Договорённость была скреплена подписям по итогам встречи Шойгу и Аль-Сауда на полях форума. Шойгу отметил, что сотрудничество предполагается «по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес».

Шойгу «Рассматриваем ваше личное участие в Форуме как подтверждение курса Саудовской Аравии на дальнейшее укрепление сотрудничества с Россией».

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