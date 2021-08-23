Вашингтон, 23 августа, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Американская певица Граймс, девушка предпринимателя Илона Маска, записала видеообащение к своим фанатам. Об этом 23 августа пишет портал MediaLeaks.

Скриншот с YouTube Певица Граймс

Исполнительница попросила поклонников перестать писать ей негативные комментарии из-за её отношений с Маском, а также задавать ей вопросы о возлюбленном. «Прекратите донимать меня в приложении из-за фейковых новостей, к тому же я не спикер своего парня», — объяснила Граймс.

Как отмечает издание, певица рассказала о достоинствах Илона Маска и его планах на будущее для всего мира. В момент съёмки видео певица держала в руках нож.

ИА REGNUM напоминает, что Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) и Илон Маск состоят в отношениях с 2018 года. В 2020 году у них родился ребёнок, которого назвали X Æ A-12.