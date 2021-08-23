Волгоград, 23 августа, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Мост, закрытый для движения грузового транспорта обрушился вместе с проехавшим по нему большегрузным автомобилем 23 августа в Еланском районе Волгоградской области.

Гайдук Мост

По уточненным данным, сообщение об обрушении моста через реку Елань поступило в 15:04. Установлено, что водитель седельного тягача Renault с полуприцепом, груженый щебнем, выехал на аварийный мост под запрещающий знак, в результате чего мост рухнул. Мост был закрыт для проезда грузовиков с 2020 года.

В результате обрушения моста травмы получил водитель грузовика, его госпитализировали в Еланскую ЦРБ. Мост в настоящее время полностью закрыт для движения.

Власти городского поселения намерены подать иск в суд за нарушение установленных весовых ограничений для данного моста, что привело к его частичному обрушению, сообщил портал v1.ru.