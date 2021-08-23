Лондон, 23 августа, 2021, 21:43 — ИА Регнум. 23 августа в Лондоне на «Олимпийском стадионе» «Вест Хэм» примет «Лестер Сити». Матч пройдет в рамках второго тура Английской Премьер-лиги 2021/22. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

fourthandfifteen Баннер футбольного клуба «Лестер»

Бригада арбитров: Майкл Оливер | Стюарт Берт | Саймон Беннет | Грэм Скотт | Даррен Ингланд.

Стартовые составы команд:

«Вест Хэм» (расстановка): Лукаш Фабьянский — Аарон Крессуэлл, Анджело Огбонна, Крейг Доусон, Владимир Цоуфал — Деклан Райс, Томаш Соучек — Пабло Форнас, Саид Бенрахма, Джаррод Боуэн — Майкл Антонио.

Главный тренер: Дэвид Мойес.

«Лестер Сити» (расстановка): Каспер Шмейхель — Рикардо Перейра, Чаглар Сеюнджю, Амари Даниэль, Люк Томас — Вилфред Ндиди, Юри Тилеманс — Харви Барнс, Джеймс Мэддисон, Айосе Перес — Джейми Варди.

Главный тренер: Брендан Роджерс.

В последний раз «Вест Хэм» и «Лестер Сити» играли между собой 11 апреля. То матч завершился минимальной победой «молотобойцев» со счетом 3:2.