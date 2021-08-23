Нью-Дели, 23 августа, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Более 50 жителей одной из деревень отравились после употребления в пищу ритуального блюда «прасада», приготовленного из фруктов и голубиного гороха, сообщает 23 августа местная полиция.

Unece.org Отравление

Инцидент произошёл в индийском штате Ассам.

Один из жителей деревни устроил праздник и угостил гостей ритуальным угощением. Через некоторое время все участники праздника почувствовали тошноту и боли в животе.

Пришлось госпитализировать более 50 человек. Из лавки, в которой был закуплен «голубиный горох», был изъят весь запас этого продукта.

Проводится расследование.