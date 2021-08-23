В Индии свыше 50 человек отравились ритуальным блюдом
Нью-Дели, 23 августа, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Более 50 жителей одной из деревень отравились после употребления в пищу ритуального блюда «прасада», приготовленного из фруктов и голубиного гороха, сообщает 23 августа местная полиция.
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Отравление
Инцидент произошёл в индийском штате Ассам.
Один из жителей деревни устроил праздник и угостил гостей ритуальным угощением. Через некоторое время все участники праздника почувствовали тошноту и боли в животе.
Пришлось госпитализировать более 50 человек. Из лавки, в которой был закуплен «голубиный горох», был изъят весь запас этого продукта.
Проводится расследование.