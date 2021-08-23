Екатеринбург, 23 августа, 2021, 21:36 — ИА Регнум. Жителя Режа (Свердловская область) Михаила Б. приговорили к 16 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев по делу об убийстве из хулиганских побуждений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

Установлено, что обвиняемый, находясь в пьяном виде у магазина «Верный» в Реже, схватил неизвестного горожанина и избил его, после чего бросил в него камень. Через полтора месяца избитый скончался в больнице.

Подсудимый заявлял, что якобы не хотел убивать потерпевшего, а лишь наказал его за оскорбления. Однако было выявлено, что обвиняемый действовал из хулиганских побуждений, а высказанное в его адрес обоснованное замечание стало лишь поводом для нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, перед судом в Екатеринбурге предстанет рецидивист, оглушивший прохожего трубой.