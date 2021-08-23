Париж, 23 августа, 2021, 21:31 — ИА Регнум. В результате катастрофы лёгкого самолёта, разбившегося в северной части Франции, погибли как минимум два человека, сообщает 23 августа телеканал BFMTV со ссылкой на экстренные службы.

50.mchs.gov.ru На месте авиакатастрофы

Авиакатастрофа произошла в районе аэродрома Бондю на севере Франции.

Самолёт, на борту которого находились пилот-инструктор и его ученик, загорелся после столкновения с землей.

Местные пожарные службы направили на место падения самолёта более 30 пожарных расчетов.

Причины катастрофы пока не выяснены.