Лондон, 23 августа, 2021, 21:29 — ИА Регнум. 33-летний бразильский фланговый нападающий «Арсенала» Виллиан хочет покинуть лондонский клуб. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Коринтианс» уже сделал «канонирам» предложение по трансферу футболиста.

Кирилл Венедиктов Виллиан Боржес да Силва

В прошедшем сезоне Виллиан принял участие в 25-ти матчах Английской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами. С бразильским нападающим «канониры», набрав 61 очко, заняли восьмую позицию в турнирной таблице чемпионата.

14 августа 2020 года Виллиан перешел в «Арсенал» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» также может покинуть уругвайский опорный полузащитник Лукас Торрейра, в услугах которого заинтересована итальянская «Фиорентина».