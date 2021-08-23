Вашингтон, 23 августа, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер документального сериала о преступнике Билли Миллигане. Об этом 23 августа сообщает издание «Афиша. Daily».

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Шоу называется «Монстры внутри: 24 лица Билли Миллигана». В нём будет рассказана история американского гражданина, которого первым в истории оправдали в суде из-за диагностированного у него диссоциативного расстройства идентичности.

Добавим, что премьера сериала запланирована на 22 сентября 2021 года. Шоу будет доступно в сервисе Netflix.