Earth, Wind & Fire переделали свою песню «Can't Hide Love» с Babyface
Нью-Йорк, США, 23 августа, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Легендарная фанк-группа Earth, Wind & Fire выпустили переработанную версию своего сингла 1975 года «Can't Hide Love» с продюсером Babyface и певицей Lucky Daye. Песня доступна на всех стриминговых сервисах.
«You Want My Love», так была названа новая работа, написана в соавторстве с Daye, которая исполнила вокал на треке, и спродюсирована Babyface. Филип Бейли из Earth, Wind & Fire в интервью журналу Rolling Stone сказал: «Я очень взволнован этим сотрудничеством всех звезд — Earth, Wind & Fire, Lucky Daye и Кенни «Babyface» Эдмондс. Для меня было честью объединить усилия с этими двумя суперзвездами, и я искренне верю, что мы создали хит».
Daye и Babyface выступили с этой песней вживую во время выступления Earth, Wind & Fire на концерте We Love NYC: The Homecoming в субботу, 21 августа.
Earth, Wind & Fire —американскаягруппа, играющая музыку в стиле ритм-энд-блюз, соул, фанк, джаз, диско, рок. Основана в 1969 году вЧикаго. На ранних альбомах чувствуется сильное влияние рок-музыки. Группа временами использовала и латиноамериканские ритмы. Ей принадлежат такие известные хиты, как «Fantasy», «September», «Shining Star», «Let's Groove». Группа получила шесть премий «Грэмми» из 17 номинаций и четыре премии American Music Awards из 12 номинаций.