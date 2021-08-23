Нью-Йорк, США, 23 августа, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Легендарная фанк-группа Earth, Wind & Fire выпустили переработанную версию своего сингла 1975 года «Can't Hide Love» с продюсером Babyface и певицей Lucky Daye. Песня доступна на всех стриминговых сервисах.

Музыка

«You Want My Love», так была названа новая работа, написана в соавторстве с Daye, которая исполнила вокал на треке, и спродюсирована Babyface. Филип Бейли из Earth, Wind & Fire в интервью журналу Rolling Stone сказал: «Я очень взволнован этим сотрудничеством всех звезд — Earth, Wind & Fire, Lucky Daye и Кенни «Babyface» Эдмондс. Для меня было честью объединить усилия с этими двумя суперзвездами, и я искренне верю, что мы создали хит».

Daye и Babyface выступили с этой песней вживую во время выступления Earth, Wind & Fire на концерте We Love NYC: The Homecoming в субботу, 21 августа.