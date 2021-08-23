Лондон, 23 августа, 2021, 21:20 — ИА Регнум. 25-летний опорный полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Уругвая по футболу Лукас Торрейра в ближайшее время может перейти в «Фиорентину». 23 августа журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, «фиалки» близки к аренде футболиста за 1,5 миллиона евро. Также в арендном соглашении будет предусмотрена опция выкупа футболиста за 15 миллионов евро.

ФК «Арсенал»

В прошедшем сезоне Лукас Торрейра выступал в аренде за мадридский «Атлетико» в 19-ти матчах испанской Примеры 2020/21 уругваец отметился одним забитым мячом.

«Арсенал» подписал Лукаса Торрейру 10 июля 2018 года. За переход футболиста из «Сампдории» «канониры» заплатили 28,65 миллиона евро. На данный момент стоимость уругвайского полузащитника составляет 20 миллионов евро.