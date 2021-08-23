Тюмень, 23 августа, 2021, 21:35 — ИА Регнум. В Тюмени с 1997 года действует маньяк-педофил. Предположение об этом в передаче «Прямой эфир» телеканала «Россия 1» высказал председатель организации «За безопасное детство» Андрей Крамарский.

Цитата из к/ф «Молчание ягнят». Реж. Джонатан Демми. 1991. США Маньяк-убийца

Общественник отметил, что юные тюменцы пропадали в дневное время суток, и как в воздухе испарялись. Бесследные исчезновения говорят о том, что дети, а их насчитывается уже восемь девочек и один мальчик, доверяли преступнику.

Не исключает версию с маньяком и бывший научный консультант главного управления криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин. По его словам, все исчезнувшие в Тюмени дети пропадали при похожих обстоятельствах. Ранее даже был прописан профиль преступника.

«Схожесть: типаж жертв, время, место, совпадают все характеристики для того, чтобы объединить их в серию. Это мужчина, но учитывая, с какой легкостью жертвы садились в машину, не исключаю, что в сообщниках была женщина», — отметил Дмитрий Кирюхин.

Преступник скорее всего не женат, имеет профессию разъездного характера, а также отдельно стоящее здание либо дачу — некое уединённое место, куда он спокойно может приехать, закрыть ворота, выгрузить тело.

Отметим, что передача «Дети исчезают в полдень» вышла в эфир 23 августа. Запись велась до того, как нашли тело девятилетней тюменской школьницы, которую искали полтора месяца более пяти тысяч человек, среди которых были полицейские, спасатели, военные и волонтёры.