Москва, 23 августа, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Готовятся съёмки художественного фильма «Высота 715» о подвиге дагестанской милиции и липецкого ОМОНа 5 сентября 1999 года, сообщает 23 августа GOROD48.

Natalia Medvedeva Шамиль Басаев в автобусе с заложниками

Отмечается, что лента будет сниматься инициативе Минобороны РФ. Фильм снимет кинокомпания «Дагестан» совместно с центральной киностудией имени Горького. Съемки должны были начаться раньше, но помешала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Комментируя готовящиеся съёмки, участник боя в селе Новолакском (Дагестан) Сергей Сковородин, рассказал:

«В фильме запланированы крупные массовые сцены, в массовках задействуется очень много народа, в том числе жителей села Новолакское, поэтому из-за пандемии их перенесли на осень. В сентябре я приглашён в Дагестан для консультаций по действиям липецких милиционеров в Новолакском».

Напомним, 5 сентября исполнится 22 года со дня захвата боевиками Новолакского. Пришедшие с территории Чечни боевики по приказу Шамиля Басаева и Амира Хаттаба захватили районный центр Новолакское. К тому моменту он охранялся милицией (Новолакское РОВД) и ОМОНом, командированным из Липецкой области.

В боях с боевиками погибли 14 новолакских милиционеров и восемь были ранены. Среди липецких омоновцев один был убит и шестеро ранены.

Врач Эдуард Белан был зверски убит боевиками. Посмертно ему было присвоено звание Героя России. Посмертно было присвоено звание Героев России погибшим омоновцам. Еще 23 милиционера получили ордена Мужества и медали «За отвагу».