Малибу, США, 23 августа, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Телеведущая и модель Пэрис Хилтон вместе со своим женихом Картером Реумом купила дом в Малибу (США). Об этом 23 августа пишет издание Peopletalk.

Скриншот с YouTube Пэрис Хилтон

Дом был построен в 1995 году и принадлежал бывшему председателю киностудии Universal Pictures Тому Поллоку. Стоимость недвижимости оценивается в $8,4 млн (около 623 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что о романе Пэрис Хилтон и Картера Реума стало известно в январе 2020 года. А в феврале 2021 года пара обручилась.