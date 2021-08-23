Генуя, Италия, 23 августа, 2021, 21:11 — ИА Регнум. 23 августа в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» «Милан» в рамках заключительного матча первого тура итальянской Серии А 2021/22 сыграет с «Сампдорией». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. За час до начала матча команды назвали стартовые составы.

Ronnie Macdonald Оливье Жиру

«Сампдория»: Эмиль Аудеро, Томмазо Ауджелло, Омар Колли, Мая Есида, Бартош Берешиньский, Мортен Торсбю, Альбин Экдаль, Маноло Габбьядини, Миккель Дамсгор, Антонио Кандрева, Фабиа Квальярелла.

Главный тренер: Роберто Д’Аверса.

«Милан»: Майк Меньян, Давиде Калабрия, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Симон Кьер, Сандро Тонали, Раде Крунич, Алексис Салемакерс, Браим Диас, Рафаэл Леау, Оливье Жиру.

Главный тренер: Стефано Пиоли.

Для 34-летнего таранного форварда сборной Франции Оливье Жиру этот матч станет первым в составе «Милана». «Россонери» выкупили футболиста у «Челси» за 1 миллион евро.