Лос-Анджелес, США, 23 августа, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Американский рэпер Кендрик Ламар нарушил свое молчание и поделился новым сайтом для чего-то таинственного под названием «Oklama». Сообщает портал Pitchfork.

Antonio Rull Рэп

На практически пустом веб-сайте есть папка под названием «nu thoughts» («новые мысли»), ведущая к письменному заявлению рэпера, объявляющего о своем следующем студийном альбоме, подписанном «Oklama». Он, в частности, называет его своим «последним альбомом на лейбле TDE». В ответ на обращение Ламара генеральный директор и основатель Top Dawg Entertainment написал: «Поскольку это последний альбом Самара на TDE, это скорее праздник. Я знаю, что он добьется успеха во всем, что решит сделать, а мы его поддержим».

Последний студийный альбом Кендрика Ламара, «DAMN» 2017 года, принес ему Pulitzer Prize. За время, прошедшее с момента выпуска этого альбома, Ламар выступил в качестве продюсера саундтрека фильма «Черная пантера» и внес свой вклад в его создание, а также основал новую компанию с Dave Free под названием pgLang.