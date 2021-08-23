Киев, , 20:58 — REGNUM Украина и Грузия в будущем станут членами НАТО, заявил в Киеве в ходе саммита «Крымской платформы» 23 августа заместитель генерального секретаря альянса Мирче Джоанэ.

НАТО и Украина The Presidential Administration of Ukraine

«На саммите в июне лидеры блока подтвердили поддержку Киеву… Мы также подтверждаем решение Бухарестского саммита от 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО», — сказал Джоанэ.

Впрочем, представитель альянса традиционно воздержался от любой конкретики по этому вопросу и не стал далее развивать эту тему.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в августе посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс заявила, что вопрос о возможности присоединения Украины к НАТО уже «в принципе решен», но Киев должен провести необходимые институциональные реформы.

Перед саммитом «Крымской платформы» президент Зеленский очередной раз критически отозвался по поводу того, что Украина находится в режиме «постоянного ожидания» относительно членства в НАТО, подчеркнув, что таким образом альянс лишь доказывает политическое лидерство России в современном мире.