Ростов-на-Дону, 23 августа, 2021, 20:47 — ИА Регнум. В Ростовской области проект строительства хранилища радиоактивных отходов оценили почти в 70 млн рублей. Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях ищет подрядчика, указано на сайте госзакупок.

Хранилище жидких радиоактивных отходов

Проект пункта захоронения очень низкоактивных отходов Ростовской атомной электростанции объёмом 11 тыс. кубометров предполагается разместить в промзоне Волгодонск-28 в Жуковском сельском поселении Дубовского района. Стоимость работ составит 68,5 млн рублей. Подрядчику также предстоит оценить уровень влияния объекта на окружающую среду.

К строительству хранилища планируется приступить в 2026 году. Реализация второго этапа предполагается в 2028 году. Объект должен прослужить 50 лет.