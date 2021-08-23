Магнитогорск, Челябинская область, 23 августа, 2021, 20:45 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области сотрудники полиции задержали двоих граждан, пытавшихся продать 601 грамм наркотического средства. Об этом сообщает региональный главк МВД.

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Под уголовную статью попали местные жители 2001 и 2002 года рождения. Запрещённое вещество изъяли в автомобиле одного из них. Стражи порядка установили, что эти граждане собирались продавать товар.

Задержанные водворены в СИЗО. А полицейские ведут расследование и ищут возможных их соучастников.