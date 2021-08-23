Москва, 23 августа, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Комик Семён Слепаков похвастался своей физической формой и рассказал о произошедших с ним событиях за год. Он опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 23 августа.

Westpress Kaliningrad archive Семён Слепаков

https://www.instagram.com/p/CS6sJVAMY1P/

Слепаков признался, что похудел на 13 килограммов после развода, а также рассказал о творческих успехах и планах. «И еще — я, наконец, решился попробовать свои силы в качестве режиссёра — не знаю, что из этого выйдет, но челендж мощный», — пишет комик.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2021 года Семён Слепаков сообщил о разводе с супругой Кариной в одном из своих стихотворений. «Я в браке давно уж не состою… Нас прошлой осенью развели», — написал он.