Москва, 23 августа, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Российская киберспортивная команда Gambit Esports стала первой представительницей стран СНГ, получившей путевку на международный турнир Masters 3 по игре Valorant. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают 23 августа в пресс-службе компании Riot Games.

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Молодым спортсменам предстоит отправиться в Берлин (Германия), где с 10 по 19 сентября 2021 года будут сражаться 16 лучших команд по Valorant со всего мира. В случае успешного выступления, россияне получат путевку на Valorant Champions — чемпионат мира, который состоится в декабре 2021 года.

Напомним, что Valorant — это многопользовательский тактический шутер от компании Riot Games. Его релиз состоялся 22 июня 2020 года.