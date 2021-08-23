Санкт-Петербург, 23 августа, 2021, 20:47 — ИА Регнум. В 2022 году стоимость разового проезда в Петербургском метрополитене по жетону может увеличиться на два рубля, с нынешних 60 до 62 рублей. Об этом стало известно 23 августа в ходе «нулевых чтений» городского бюджета на будущий год.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербургский метрополитен

Билет на проезд в наземном транспорте может подорожать с нынешних с 55 до 57 рублей. Увеличится стоимость проезда и по многоразовым электронным картам, действующим сразу на всех или же некоторых видах общественного транспорта.

«Как рассказал председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин, предложение относительно цен на проезд включает повышение в среднем на 4%», — пишет «Фонтанка». Исходя из этой цифры и рассчитывается грядущее повышение тарифов.

В 2021 году проезд, по сравнению с 2020 годом, подорожал на всех видах городского транспорта Петербурга на 5 рублей, то есть примерно на 10%. В 2020 году тарифы скакнули сразу на 10 рублей, по сравнению с 2019 годом.

По данным источника, месячный билет на проезд в метро с 2400 рублей подорожает в 2022 году до 2495 рублей. Примерно в том же масштабе подорожают и другие многоразовые и льготные билеты.