Киев, , 20:34 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 23 августа, приняла постановление об усилении международного сотрудничества в рамках проекта «Крымская платформа».

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Рассмотрение этого вопроса состоялось в ходе внеочередного заседания, посвященного проведению мероприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рада обращается к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств с запросом по усилению международного сотрудничества в рамках «Крымской платформы» — «для противодействия агрессии Российской Федерации».

Стоит отметить, что постановление поддержали всего 283 народных депутатов из 450 депутатов Рады. Это значительно больше, чем минимальное количество голосов, необходимых для поддержки (226), но при этом меньше, чем ожидалось ранее.

Напомним, что в МИД пообещали, что Украина будет усиленно заниматься популяризацией итоговой декларации саммита «Крымская платформа».