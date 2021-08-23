Вашингтон, 23 августа, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст раскрыл фанатам домашний адрес рэпера и продюсера Дрейка. Об этом пишет издание BuzzFeed.

David Shankbone Канье Уэст

По данным издания, Уэст опубликовал в историях своего Instagram-аккаунта скриншот местоположения дома продюсера, однако быстро удалил пост. После этого Дрейк выложил на своей странице в Twitter ролик, в котором смеётся. Пользователи Сети решили, что это был ответ на действия Уэста.

ИА REGNUM напоминает, что несколько лет назад Дрейк рассказал Канье Уэсту о рождении сына, однако тот раскрыл секрет третьей стороне, из-за чего пресса узнала о ребёнке. Это стало причиной конфликта продюсера и рэпера.