Москва, 23 августа, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Известные диджеи Dimitri Vegas & Like Mike, Alok и KSHMR выпустили совместный трек под названием Reunion— он станет музыкальной темой для празднования четвертого дня рождения многопользовательской игры Free Fire. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа сообщили в пресс-службе компании Garena.

Скриншот с YouTube Free Fire

Одновременно с композицией вышел и официальный клип на неё. Ролик успели посмотреть более 420 тыс. человек.

Напомним, что в честь четвёртой годовщины с релиза Free Fire в игре пройдёт специальное праздничное событие «Free Fire Ве4еринка». В рамках его проведения геймеров ожидает эксклюзивный контент, новые боевые режимы и множество подарков.