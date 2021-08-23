Киев, 23 августа, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Международный валютный фонд перечислил Украине $2,7 млрд за счет дополнительной эмиссии специальных прав заимствования (SDR).

ИА REGNUM МВФ — Украина

Об этом 23 августа сообщили в национальном банке Украины.

Отметим, что речь не идет о «подарке» только для Украины — МВФ выделяет эти средства всем странам — членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса. Всего фонд утвердил дополнительную эмиссию на сумму $650 млрд.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Раде заявили — с помощью «подарка» от МВФ Украина спокойно пройдет пик долговых выплат фонду в сентябре.

«На конец сентября запланирована крупнейшая выплата по внешним долгам Украины — $3 млрд… поэтому деньги МВФ поступят вовремя, и Украина сможет сделать эту выплату, не успев потратить свой подарок от МВФ на что-то другое», — отметил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.