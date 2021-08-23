Екатеринбург, 23 августа, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Wildberries построит крупный распределительный центр в Свердловской области. Открытие первой очереди комплекса позволит создать свыше 5 тысяч новых рабочих мест, а предприниматели региона смогут нарастить свои продажи в сегменте интернет-торговли и оптимизировать затраты на логистику. Соглашение о реализации проекта подписали Евгений Куйвашев и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук 23 августа на площадке постоянного представительства губернатора в Москве, сообщает областной департамент информполитики.

Алексей Колчин ИА REGNUM Евгений Куйвашев

Новый распределительный центр предполагается возвести на территории Екатеринбурга. В нём будет осуществляться сортировка и хранение товаров, а также организация доставки и обработка возвратов.

«Свердловская область, расположенная на границе Европы и Азии, на пересечении трансконтинентальных потоков сырья, товаров, финансовых, трудовых и информационных ресурсов, — один из ключевых транспортных узлов России. Это регион с развитой экономикой и инфраструктурой. Инициатива по созданию многофункционального торгово-логистического центра компании Wildberries полностью укладывается в концепцию регионального развития. Это даст новые возможности для наших предпринимателей. И, конечно, особое значение при реализации проекта имеют для нас планы компании по созданию ещё 5 тысяч рабочих мест для уральцев. Мы, со своей стороны, готовы оказать необходимое содействие в воплощении этого замысла», — отметил Евгений Куйвашев.

Запуск первой очереди логистического центра площадью в 100 тысяч квадратных метров ожидается в период 2022 — 2023 годов. Инвестиции Wildberries в строительство распредцентра оцениваются в 8 миллиардов рублей.

«В Свердловской области активно развивается малый и средний бизнес, и все больше производителей выходит в онлайн-сегмент. В настоящий момент свои товары на Wildberries реализуют около 6,6 тысяч предпринимателей Свердловской области, за год их число выросло в четыре раза, а их продажи в 1 полугодии 2021 года увеличились в 2,4 раза до 4 миллиарда руб. Запуск нового логистического центра позволит поддержать местных предпринимателей благодаря их экономии на логистике и возможностью расширить свой ассортимент на Wildberries», — рассказала Татьяна Бакальчук.

Сопровождать проект и способствовать реализации подписанного соглашения будет Корпорация развития Среднего Урала.