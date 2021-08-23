Пекин, 23 августа, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин обратился с поздравлением к Форуму цифровой экономики Китай — ШОС и Китайской международной выставке интеллектуальной индустрии-2021. Об этом 23 августа сообщает Синьхуа, отмечая, что оба мероприятия прошли в городе центрального подчинения Чунцин на юго-западе страны.

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В послании лидер Китая указал, что мир находится в периоде быстрого цифрового развития. Реальностью стали такие его проявления, как искусственный интеллект, связь поколения 5G, умные города, новые бизнес-технологии и платформы. Это серьезно повлияло на структуру производства, темпы и направленность и социально-экономического развития. Включившись в эти процессы, Китай по случаю 20-летия ШОС и предстоящего юбилейного саммита глав государств этой организации, который состоится 16−17 сентября в Душанбе, предлагает ускорить и углубить интеграцию цифровых технологий в масштабе ШОС. Лидер партии и страны считает, что это откроет новые горизонты в сотрудничестве и борьбе за будущее.