Киев, 23 августа, 2021, 20:18 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают статью обвиняемого в государственной измене лидера оппозиции Виктора Медведчука «Какой может быть Украина? Какой быть Украине», которая была обнародована сегодня, 23 августа, накануне 30-летия независимости, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Виктором Медведчуком

В частности, политический эксперт Владимир Шамин отмечает, что Медведчук, находясь в оппозиции, занимается тем, чем стоило бы заняться президенту Зеленскому — не тратить деньги на пустые и бессмысленные «платформы», а объединить умы и усилия для того, чтобы спасти Украину от разрушения.

«Нужно ответить на главный вопрос: что объединит Украину, что не даст развалить страну? Какой быть Украине? У меня есть ответ: во-первых, право, законность, защита граждан, защита их прав и свобод. Во-вторых, нас спасет экономический прагматизм, умение получать выгоду на мировых рынках, и российский рынок мы терять не должны. В-третьих, социальная справедливость. Без работы социальных программ нам страну из нищеты не вытянуть, не спасти от эпидемий, не восстановить после боевых действий», — это главное из статьи Медведчука», — подчеркивает политолог.

Он отмечает, что есть набор базовых вещей любого нормального государства — закон, экономика и «социалка», и это именно те вещи, которые власть Зеленского просто уничтожает на Украине.

«Нет ни работающей экономики, ни правового государства, ни социальной справедливости. Зеленский и его команда это разрушили. Под аплодисменты внешнего управления. Возникает вопрос: можно ли еще выбраться из этой ямы? Можно, хоть и будет сложно. Во-первых, нужно отправить на пенсию политических клоунов, отдав предпочтение порядочным и талантливым менеджерам. Во-вторых, нужно сказать «нет» внешним кураторам. В-третьих, на первое место в Украине нужно поставить человека и его потребности. Как пишет Медведчук, путь к возрождению Украины состоит в обратном завоевании прав и свобод граждан. Дайте людям свободу выбора. Пусть чтят своих героев, выбирают свою власть, называют улицы так, как им хочется — от этого Украина не пострадает, но может стать лучше. Когда каждый будет чувствовать в стране комфортно, появится мотивация вкладываться в ее развитие», — утверждает Шамин.

Эксперт в завершение подчеркивает, что эпоха вождей и социальных экспериментов на Украине должна закончиться, а эпоха экономического возрождения и социальной справедливости — прийти ей на смену.

«И что еще важно — нам нужно в своих головах немного откорректировать понятие «патриот». Хватит называть этим словом проходимцев, которые разрушают. Патриот — этот тот, кто сейчас будет спасать свою страну от развала, «сшивать» ее, строить и делать ее сильнее во всех отношениях, то есть создавать успешную страну для себя и для своих граждан. Вот таких патриотов нам сейчас не хватает у власти. Но они есть, что немного успокаивает на фоне происходящего бардака», — резюмировал Владимир Шамин.