Кыштым, Челябинская область, 23 августа, 2021, 20:12 — ИА Регнум. О задержании в городе Кыштыме (Челябинская область) местного жителя, подозреваемого в выращивании конопли, сообщили 23 августа в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Publicdomainpictures.net Конопля

Кыштымца задержали на одном из садовых участков товарищества «Уралец». 42-летний, ранее судимый владелец садового участка поселял у себя семена дикорастущей конопли.

«Было обнаружено 169 кустов запрещённого растения, — сообщили в пресс-службе. — Задержанный пояснил, что выращивал коноплю с целью дальнейшего изготовления наркотических средств для личного потребления».

В ходе разбирательства выяснилось, что садовод перерабатывал и хранил собранное наркосодержащее растение в садовом домике. Задержание проходило в рамках операции «Мак-2021». В мероприятии участвовали бойцы златоустовского ОМОНа.