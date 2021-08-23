Вашингтон, 23 августа, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Американская певица Тейлор Свифт записала своё первое видео в соцсети TikTok. Ролик доступен с 23 августа в её профиле в соцсети.

Jana Zills Тейлор Свифт

На видео артистка перечислила последние альбомы, которые ей пришлось перезаписать, начиная с 2020 года. «Альбом Red (моя версия) на виниле выставлен на предварительную продажу», — подписала видео Свифт.

Добавим, что за первые три часа с момента публикации ролик Тейлор Свифт посмотрели более 2 млн раз. А более 540 тыс. человек поставили видео отметку «нравится».