Мурманск, 23 августа, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Специалисты Северного флота во время поисковых работ обнаружили истребитель И-153-М62 с вооружением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Истребители И-153 «Чайка» на рулежке перед боевым вылетом на аэродроме острова Лавенсаари. Сентябрь-октябрь 1942 года

Самолет был обнаружен в озере у реки Западная Лица. С истребителем на поверхность были подняты и останки его пилота.

«Предварительно установлено, что в свой последний полет на разведку узлов обороны противника и местности он отправился в октябре 1941 года. Личность пилота предположительно установлена по архивным данным», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Начата процессуальная проверка. В ее рамках назначены экспертизы, которые помогут выяснить, погиб ли пилот от огня противника или вместе со своим самолетом разбился уже на земле.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае на территории мясокомбината в Тосненском районе Ленинградской области были найдены скелетированный останки людей, предположительно, времен Великой Отечественной войны.