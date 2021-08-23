Под Мурманском обнаружили истребитель и останки пилота
Мурманск, 23 августа, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Специалисты Северного флота во время поисковых работ обнаружили истребитель И-153-М62 с вооружением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Самолет был обнаружен в озере у реки Западная Лица. С истребителем на поверхность были подняты и останки его пилота.
«Предварительно установлено, что в свой последний полет на разведку узлов обороны противника и местности он отправился в октябре 1941 года. Личность пилота предположительно установлена по архивным данным», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Начата процессуальная проверка. В ее рамках назначены экспертизы, которые помогут выяснить, погиб ли пилот от огня противника или вместе со своим самолетом разбился уже на земле.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае на территории мясокомбината в Тосненском районе Ленинградской области были найдены скелетированный останки людей, предположительно, времен Великой Отечественной войны.