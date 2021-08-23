Глазго, Великобритания, 23 августа, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Участники австралийской рок-группы Nick Cave & The Bad Seeds Ник Кейв и Уоррен Эллис добавили еще две концертные даты к своему предстоящему осеннему туру, сообщает NME.

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Пара недавно объявила подробности тура по Великобритании, который пройдет в конце этого года, они впервые гастролируют как дуэт. К ним присоединятся музыкант Джонни Джонс и бэк-вокалисты Венди Роуз, Ти Джей Коул и Джанет Рамус. Кейв и Эллис добавили два дополнительных шоу в Шотландии: сначала они выступят в Мюзик-холле Абердина 19 сентября, а затем в Королевском театре Глазго 4 октября.

Проект Ник Кейва готовит в этом году выпуск второй части «B-Sides & Rarities», в которую войдут невыпущенные и редкие записи группы. На стриминговых площадках ранее стала доступна песни «Vortex» из грядущего релиза.