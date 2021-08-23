Санкт-Петербург, 23 августа, 2021, 20:22 — ИА Регнум. К настоящему времени в Петербурге в среднем привито от коронавируса 35 процентов населения в возрасте старше 60 лет. Этого недостаточно, и власти Петербурга намерены активизировать вакцинацию людей старшей возрастной группы, остающейся самой уязвимой группой риска в условиях эпидемии.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация пожилого человека

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«Это слишком мало, — написал на своей странице в соцсети глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. — В районах составлены списки прикрепленного населения 60+. Тех, кто еще не привился, будут обзванивать медработники».

Он напомнил, что пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями чаще других попадают в больницы, и среди них зафиксирована самая высокая смертность от ковида.

По его словам, в Петербурге созданы «все условия для быстрой и безопасной вакцинации». Чиновник попросил проявить сознательность в деле вакцинации и предупредил, что уже осенью возможен новый подъем заболеваемости COVID-19.

«Букет хронических заболеваний — это не противопоказание, а наоборот — прямое показание к прививке!», — добавил Лисовец.