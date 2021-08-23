Подгорица, 23 августа, 2021, 19:54 — ИА Регнум. В новом учебном году занятия в школах Черногории должны длиться 30 минут, а сотрудники и учащиеся должны носить маски, рекомендовал Институт общественного здравоохранения.

Александра Майер ИА REGNUM В классе

Директор института Игорь Галич сообщил, что онлайн-занятия — это альтернатива для тех, кто не хочет носить маски.

Он сказал, что институт рекомендует детям приносить свои еду и напитки в школу с запретом делиться с другими.

Институт также рекомендовал проводить большую перемену на улице без обязательного ношения маски.