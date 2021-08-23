Тюмень, 23 августа, 2021, 19:53 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 260 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 августа сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 262 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 23 августа коронавирусом заразились 52 899 человек, выздоровели 47 235 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии на 23 августа в регионе скончался 1310 пациентов с COVID-19 (на 20 человек больше, чем днём ранее).