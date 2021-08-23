Минск, 23 августа, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Уголовное дело о надругательстве в Польше над государственным флагом Белоруссии возбудило управление белорусского следственного комитета по городу Минску, сообщили 23 августа в пресс-службе ведомства.

User 699 Флаг Белоруссии

Инцидент в Польше произошёл 21 августа: неизвестные «умышленно, по мотивам политической и идеологической вражды», демонстративно кинули на тротуар белорусский государственный флаг.

«После чего топтали и пачкали государственный символ Беларуси, тем самым выражая неуважительное и пренебрежительное отношение к нему, — сообщили в белорусском ведомстве. — Свои противоправные действия неизвестные снимали на видео, а после разместили в свободном доступе на различных интернет-ресурсах».

Уголовное дело возбуждено по статье УК Белоруссии о надругательстве над государственными символами (статья 370).

В настоящее время белорусская сторона проводит розыскные мероприятия в рамках расследования, проверяет данные о причастности к преступным действиям конкретных граждан Белоруссии, находящихся на территории Польши.