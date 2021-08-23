Мурманск, 23 августа, 2021, 19:44 — ИА Регнум. В Мурманской областной клинической больнице обокрали умирающего пациента. Пока мужчина был в реанимации, неизвестный похитил его телефон и снял с карты крупную сумму денег. О произошедшем в соцсетях сообщил его сын Иван Гордеев.

Медсестра с больным COVID-19

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"04.08.2021 его перевели в реанимацию, где 10.08.2021 отец умер. Пока отец находился в реанимации, его мобильный телефон два раза появлялся в сети (07.08.2021 и 09.08.2021). Что для нас было странным, ведь при появлении в сети никому из членов семьи он не звонил», — написал Гордеев.

После смерти мужчины его родственники решили снять деньги с карты погибшего, но средств на счету не оказалось.

«Как мы выяснили из распечатки истории операций по счетам отца — 09.08.2021 в период с 13.35 до 13.50 с его счётов были списаны денежные средства в размере более 80 000 рублей. И была попытка оформить кредит в размере более 307 000 рублей. По данному факту нами было написано заявление в полицию», — сообщил сын погибшего.

Позже родственникам скончавшегося пришлось написать еще одно заявление в полицию — в больнице не оказалось ни личных вещей скончавшегося, ни его документов.

На ситуацию отреагировали в региональном минздраве.

«В связи с тем, что медорганизация сама заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего, в этот же день в больницу был вызван участковый. В настоящее время ведутся соответствующие мероприятия следственными органами, больница оказывает необходимое содействие», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в Тверской области у мужчины сосед по палате украл в больнице 117 тысяч рублей.