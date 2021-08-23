Мытищи, Московская область, 23 августа, 2021, 19:46 — ИА Регнум. В городском поселении Пироговский городского округа Мытищи Подмосковья завершили строительство детского сада. Об этом 23 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Yarregion.ru Детский сад

Образовательное учреждение рассчитано на 225 мест. Трехэтажное учреждение запроектировано на 9 групп дневного пребывания для детей возрасте от 3 до 7 лет.

«В ходе итоговой проверки инспекторами не было выявлено нарушений. В Главгосстройнадзоре было принято решение о выдаче объекту заключения о соответствии», — сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.