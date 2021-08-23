Черкесск, 23 августа, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Сильный град выпал 23 августа в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Больше других пострадали, по предварительным данным, станицы Кардоникская и Сторожевая. В населенных пунктах выбиты огороды и сельхозугодья фермеров.

38.mchs.gov.ru Град

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Есть повреждения в частных подворьях, в том числе разбиты градом крыши домов. Их точное количество пока не установлено, сообщили в администрации муниципалитета.

На кадрах видео, выложенных жителями республики в соцсетях, видно, как поля и дороги в районе за небольшое время стали полностью белыми от града. Из окон проезжающих машин кажется, что видео сделано зимой, а не несколько часов назад.

МЧС РФ по Карачаево-Черкесии днем 23 августа распространило сообщение о штормовом предупреждении. По данным ведомства, 24 августа местами по республике ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром силой до 20−25 м/с. Однако стихия решила «навестить» республику на день раньше.

В спасательном ведомстве предупредили о вероятности возникновения ЧС муниципального уровня, в том числе о возможности схода селей и подтопления низменных участков.