Красногорск, 23 августа, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Тепличные комплексы Подмосковья к 1 сентября поставят в магазины 4,5 млн штук цветов. Об этом 23 августа сообщается на сайте правительства Московской области

Алексей Банников Школьная линейка 1 сентября в Екатеринбурге

«К началу учебного года подмосковные теплицы срежут и поставят в торговые точки Москвы, Подмосковья и других регионов страны более 4,5 млн цветов», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Также он сообщил, что в 2020 году по предпочтениям покупателей производители сделали акцент на хризантемы и розы до 60 сантиметров белого, розового и желтого цветов.